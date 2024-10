Guerra no Oriente Médio: Israel volta a bombardear sul de Beirute e reitera ameaça contra Irã

Na área, a destruição afeta muitos edifícios e as escavadeiras limpam os escombros de uma das estradas que levam ao aeroporto, em meio aos ataques.

Segundo Israel, o movimento já perdeu "440 combatentes" desde que as tropas israelenses lançaram ataques terrestres no sul do país na segunda-feira.

De acordo com as autoridades libanesas, 23 pessoas morreram e 93 ficaram feridas no sábado (5) em todo o país. O primeiro-ministro libanês, Najib Mikati, pediu à comunidade internacional que "pressione Israel" por um cessar-fogo.

O Exército israelense disse que "realizou uma série de ataques direcionados na região de Beirute em várias instalações e locais de armazenamento de armas" do Hezbollah e afirmou que "continuaria as operações para desmantelar" o movimento.

De acordo com o site israelense Ynet, Hashem Safieddine, potencial sucessor à frente do movimento libanês de Hassan Nasrallah, foi morto por um ataque israelense em 27 de setembro. Um funcionário do Hezbollah disse à AFP que o contato com Hashem Safieddine foi "perdido".

O Hezbollah disse que atacou as forças israelenses com projéteis durante a noite após uma tentativa de se infiltrar na área de Blida, no sul do Líbano.