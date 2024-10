Nobel de Química vai para cientistas que revelaram segredos das proteínas através de computação e IA

Descobertas

O prêmio de física de terça-feira (8) homenageou descobertas importantes em inteligência artificial (IA), concedido ao americano John Hopfield e ao britânico-canadense Geoffrey Hinton, conhecido como o padrinho da IA. No ano passado, o prêmio de química foi concedido ao francês Moungi Bawendi, ao americano Louis Brus e ao russo Alexei Ekimov por desenvolverem pequenos "pontos quânticos" usados para iluminar TVs e lâmpadas.

Concedidos desde 1901, os Prêmios Nobel homenageiam aqueles que, nas palavras do criador do prêmio e cientista Alfred Nobel, "conferiram o maior benefício à humanidade". Na segunda-feira, o Prêmio de Medicina foi concedido aos cientistas americanos Victor Ambros e Gary Ruvkun por sua descoberta do microRNA e seu papel na regulação dos genes. O prêmio de química de quarta-feira será seguido pelos muito esperados prêmios de literatura e da paz, que serão anunciados na quinta e na sexta-feira, respectivamente. O prêmio de economia encerra a temporada do Nobel de 2024 em 14 de outubro.

Os vencedores receberão seu prêmio, que consiste em um diploma, uma medalha de ouro e um cheque de US$ 1 milhão, das mãos do rei Carlos Gustavo XVI em uma cerimônia formal em Estocolmo no dia 10 de dezembro, aniversário da morte do cientista Alfred Nobel em 1896, que criou os prêmios em seu testamento.

(Com AFP)