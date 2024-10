Hub latino-americano de moda criado por brasileiras em Paris quer 'quebrar tabus' e empoderar mulheres

A jovem explica que a sustentabilidade não está necessariamente nos pilares da Aysú, mas o conceito acabou sendo inserido de forma indireta no coletivo já que as sócias prezam por grifes latino-americanas que usam artesanatos indígenas e locais com materiais de alta durabilidade, ou no inglês slow fashion, ao contrário do atual frenesi do fast fashion, criado por lojas de departamento e sites de entregas de roupas com preços baixos.

"Slow fashion é aquela moda voltada para a qualidade e não produção em massa. Por exemplo, a produção indígena, ela é muito voltada para produtos naturais. É realmente focar no produto, na produção, na qualidade e não na quantidade", detalha.

Aceitação do público francês pela moda latina

Apesar de ser uma loja 100% digital e baseada em Paris, a Aysú abriu uma pop-up durantes os meses de junho e julho deste ano, uma boutique efêmera que divulgou mais de 20 marcas latino-americanas durante o verão europeu. O objetivo foi vender roupas com a cara dos trópicos no coração de Paris, no icônico bairro do Marais.

Apesar da forte tradição do prêt-à-porter da moda parisiense e do apego cultural a tudo o que é feito em território nacional, a presidente da Aysú, Elora Janguiê, conta que a ideia de trazer algo novo esbarra no desafio de respeitar o estilo francês. Ela revela que a maior dificuldade foi não só a aceitação do público, mas o desafio de se adaptar às estações opostas entre os hemisférios norte e sul, por se tratarem de marcas totalmente latino-americanas.