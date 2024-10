Israel e o Hezbollah combatem no sul do Líbano; tanques israelenses entram "à força" em base da Força de paz da ONU

O movimento islâmico libanês Hezbollah indicou, neste domingo (13), que combate tropas israelenses em pelo menos quatro vilarejos no sul do Líbano. Um combatente foi capturado, de acordo com Israel, que descobriu a existência de túneis na fronteira em direção ao seu território. Dois tanques israelenses entraram "à força" em um posição da Força Interina das Nações Unidas (UNIFIL) no Líbano.

Em diferentes declarações, a formação pró-iraniana indicou que os seus milicianos lutavam "com armas automáticas" e "foguetes" contra as forças israelenses nessas quatro aldeias.

Israel, por sua vez, impedirá que os integrantes do Hezbollah retornem às posições de combate na fronteira, mesmo quando as suas tropas se retirarem da área. Foi o que garantiu o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant. "Mesmo quando as tropas do Exército israelense se retirarem, não permitiremos que os terroristas do Hezbollah retornem a essas áreas", declarou Gallant durante uma visita a um posto de observação fronteiriço.