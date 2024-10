Hezbollah ameaça atacar Israel em "todos os lugares" e Netanyahu nega cessar-fogo

O Hezbollah informou nesta terça-feira (15) ter lançado uma "salva de foguetes" contra a cidade de Safed e uma base militar próxima no norte de Israel e ameaçou atacar em "todos os lugares". O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu negou a possibilidade de um cessar-fogo na região em conversa telefônica com presidente francês Emmanuel Macron.

O Hezbollah desafiou Israel na terça-feira, apesar dos duros golpes que recebeu, ameaçando atacá-lo "em todos os lugares" do seu território. Num discurso, o número dois do Hezbollah, Naïm Qassem, afirmou que "a solução" para acabar com a guerra no Líbano era "um cessar-fogo", garantindo que o seu movimento "não seria derrotado".

"Como o inimigo israelense está bombardeando todo o Líbano, temos o direito, numa posição defensiva, de atacar em qualquer parte da entidade inimiga israelense, no centro, no norte e no sul", disse Naïm Qassem.