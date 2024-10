Itália transfere primeiro grupo de migrantes à Albânia: "um caminho novo e corajoso", segundo Meloni

Primeiro barco de migrantes atraca na quarta-feira

Um primeiro grupo de migrantes enviados de Lampedusa à Albânia deve desembarcar na quarta-feira (16). Os 16 homens - dez deles de Bangladesh e seis do Egito - foram resgatados no domingo (13) no mar Mediterrâneo pelas autoridades italianas.

A operação, sem precedentes, pôde ocorrer após a assinatura de um compromisso, no final de 2023, entre Roma e Tirana, que previu a criação de dois centros em território albanês, fora da União Europeia, onde os migrantes poderão fazer um pedido de asilo. O acordo, que tem duração de cinco anos e tem um custo de € 160 milhões por ano à Itália, diz respeito apenas a homens adultos resgatados pela Marinha ou pela guarda-costeira italiana em águas internacionais.

Ao desembarcarem no porto de Shengjin, no noroeste da Albânia, os migrantes serão identificados em um primeiro centro de controle, antes de serem enviados a um segundo, em uma antiga base militar albanesa. No local, eles serão colocados em celas de 12m2, cercadas por um alto portão de ferro e vigiados por câmeras, segundo o correspondente da RFI nos Bálcãs, Laurent Rouy. Das 880 instalações previstas, 400 estão prontas.

Segundo o protocolo ítalo-albanês, os requerentes de asilo devem receber uma resposta em um período de 28 dias. Se for positiva, eles serão encaminhados a centros na Itália. Caso contrário, serão expulsos a seus países de origem.

Mais de 300 militares, médicos e juízes italianos estão engajados na operação.