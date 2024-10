Lula e Milei podem ter primeiro encontro bilateral em novembro e fechar acordo entre Mercosul e UE durante G20

A presença de Milei numa reunião organizada pelo anfitrião Lula foi revelada a legisladores pelo embaixador argentino em Brasília, Guillermo Daniel Raimondi, e confirmada à imprensa por Federico Pinedo, coordenador da chamada "Unidade G20" da chancelaria argentina, responsável pela organização da participação do país na reunião das 20 maiores economias do mundo.

A presença de Milei no Rio marca um giro pragmático da agenda externa do presidente argentino. Durante a campanha eleitoral de 2023, ele disse que não teria relações pessoais com "comunistas", incluindo nesta lista Lula e o presidente chinês, Xi Jinping.

Sobre o líder petista, Milei ainda o classificou de "corrupto", levando Lula a recusar o convite para participar da posse do argentino, em 10 de dezembro de 2023, e a indicar publicamente que esperava "um pedido de desculpas".

Milei não só se negou ao pedido, definido como "de um pré-adolescente", como também disse que quem deveria se desculpar era Lula por ter se intrometido na campanha eleitoral argentina a favor do candidato rival, Sergio Massa, e por ter alarmado os argentinos ao dizer que "a extrema direita é um perigo para a democracia", em clara referência a Milei.

"É preciso ter um presidente que goste de democracia, que respeite as instituições, que goste do Mercosul, que goste da América do Sul", disse Lula na reta final da campanha argentina.

"Lula foi parte da campanha negativa contra mim, impulsionada a partir do Brasil com a ajuda de 'marketeiros' brasileiros na campanha de Massa", recordou Milei. Para evitar um encontro com Lula, o presidente argentino ainda cancelou sua participação na reunião de cúpula do Mercosul, em junho passado, em Assunção, no Paraguai.