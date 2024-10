Virando a página da era Merkel: Alemanha adota leis que endurecem política migratória

A coalizão governamental, liderada pelo social-democrata Olaf Scholz, apresentou o projeto em agosto, após o triplo homicídio com arma branca cometido por um sírio suspeito de ter vínculos com o grupo Estado Islâmico na cidade de Solingen.

O suposto agressor, de 26 anos, conseguiu evitar uma ordem de expulsão do país. A um ano das eleições nacionais e com os partidos anti-imigração subindo nas pesquisas, o governo está sendo pressionado a adotar uma postura mais rígida em relação à imigração.

A restrição às ajudas sociais aos migrantes foi um dos temas mais delicados do debate, e desencadeou fortes críticas dentro do Executivo, uma coalizão composta pelos social-democratas do chanceler Olaf Scholz, os verdes e os liberais. Após discussões internas, a legislação foi alterada para excluir crianças e retirar o auxílio apenas nos casos em que a expulsão for realmente possível.

O projeto de lei marca uma mudança de atitude da Alemanha em relação à imigração, quase uma década depois de a ex-chefe do governo, Angela Merkel, ter aberto as portas do país aos refugiados em 2015. A nova abordagem alemã também surge em um contexto cada vez mais rígido em relação à imigração na Europa, onde os partidos de extrema direita ganham um apoio crescente.

Durante a crise migratória de 2015-2016, a maior economia da Europa acolheu mais de um milhão de refugiados, muitos deles sírios. Desde a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, a Alemanha recebeu cerca de um milhão de exilados ucranianos que fugiram de seu país.

Atualmente, há cerca de 3,5 milhões de requerentes de asilo na Alemanha e muitas autoridades locais reclamam da falta de recursos para integrá-los corretamente.