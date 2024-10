Em dura derrota para Georgia Meloni, Albânia devolve mais 12 migrantes para Itália

A Albânia enviou de volta à Itália, neste sábado (19), 12 migrantes que estavam retidos em um centro para tratamento de pedidos de asilo em solo albanês, após uma decisão da Justiça italiana.

No início da semana, a primeira-ministra da Itália, Georgia Meloni, de extrema direita, expulsou para a Albânia um grupo de 16 migrantes socorridos pela guarda costeira no Mediterrâneo, quando tentavam entrar ilegalmente no país. O grupo, composto de migrantes provenientes do Egito e Bangladesh, chegou na quarta-feira (16) à Albânia, para ficar no primeiro centro de retenção de migrantes construído pelo governo Meloni, num polêmico acordo assinado com as autoridades de Tirana. Em troca de dinheiro, a Albânia aceitou acolher os migrantes expulsos da Itália enquanto eles aguardam a análise de seus pedidos de asilo na União Europeia.

Quatro migrantes foram devolvidos imediatamente à Itália, dois por serem menores de idade e outros dois por necessitarem de atendimento médico. Os 12 homens restantes embarcaram neste sábado (19) em um navio da guarda costeira italiana, que, segundo as autoridades portuárias albanesas, os levará a Brindisi, no sul da Itália, após um tribunal italiano invalidar na sexta-feira (18) sua retenção na Albânia. A decisão representa uma dura derrota para o governo italiano, que fez da luta contra a migração irregular uma de suas principais bandeiras.