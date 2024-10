Festival "África en Bogotá", na Colômbia, faz ponte entre a música dos dois continentes

Neste número do Balada Musical, vamos até a Colômbia para a primeira edição do festival "África en Bogotá". O evento, que pretende fazer uma ponte entre a música dos continentes africano e americano, homenageará a República Democrática do Congo.

Até 20 de outubro, Bogotá será o centro da música contemporânea africana e do intercâmbio cultural entre populações que compartilham histórias e desafios. Nesta primeira edição do "África en Bogotá", três bandas e artistas congoleses representarão o país homenageado: Jupiter & Okwess, Kin'Gongolo Kiniata e a DJ Tysha Cee.

Além de shows, a programação do festival também oferece debates e a exibição de documentários. Em sintonia com o evento, a Programação Musical da RFI trouxe para a playlist do mês de outubro a faixa "Africa Diverso Continente", da banda de rap colombiana Kombilesa Mí, que se apresenta neste fim de semana em Bogotá.