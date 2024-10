Sexto voo com repatriados do Líbano pousa em SP com 212 passageiros

Cerca de 3.000 pessoas que moram no Líbano pediram para serem repatriadas devido à escalada de ataques na região. O país tem a maior comunidade de brasileiros no Oriente Médio, com 21 mil residentes. O Itamaraty, por meio da embaixada do Brasil em Beirute, diz que está em contato com brasileiros e seus familiares próximos para prestar assistência consular e verificar a necessidade de promover novo voo de repatriação, a depender das condições de segurança no terreno.

Capacidade operacional é de trazer 500 brasileiros por semana. Com isso, repatriação dos interessados em deixar o Líbano levará cerca de seis semanas. As informações são do comandante da Aeronáutica, o tenente-brigadeiro do ar Marcelo Kanitz Damasceno. "Temos um número mágico de em torno de 500 pessoas por semana, um fluxo que conseguimos manter", declarou.

Repatriação é feita com a aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira. Após enfrentar problemas durante uma decolagem no início do mês, o VC-1, avião presidencial brasileiro, permanece até hoje no México, passando por manutenção. Diante da falta de alternativas, o presidente Lula anunciou que viajará para a Rússia neste domingo (20) para participar da cúpula dos Brics em outra aeronave da FAB, o KC-30. A FAB informou ao UOL que, mesmo com o presidente Lula tendo que usar um dos aviões KC-30, a operação de repatriação não será interrompida.

Governo tem orientado as pessoas que também tentem deixar o Líbano por meios próprios. Planalto reitera o alerta para que todos sigam as orientações de segurança das autoridades locais e, para os que disponham de recursos para tal, que procurem deixar o território libanês por meios próprios. O aeroporto de Beirute continua em operação, com voos da companhia libanesa Middle East Airlines. Os números de plantão consular do Itamaraty seguem à disposição, em caso de necessidade, ambos com Whatsapp: +55 (61) 98260-0610 e +55 (61) 98313-0146.

O primeiro voo da FAB pousou no Brasil no dia 6 de outubro. O grupo com 229 passageiros e três pets foi recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que reforçou que o país seguirá com os esforços para trazer todos os brasileiros e familiares que necessitarem.

A aeronave também leva a quarta carga de donativos para o país. Além de resgatar os brasileiros e familiares, o deslocamento do KC-30 até o Líbano é usado para o Brasil enviar insumos estratégicos em saúde para o Líbano. Segundo o governo federal, as escalas da operação já entregaram mais de 47 toneladas de donativos, entre insumos hospitalares, cestas de alimentos e outros.