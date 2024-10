Kamala Harris completa 60 anos e continua a atacar diferença de idade de Donald Trump

Kamala Harris completa 60 anos neste domingo (20), na reta final de uma campanha eleitoral acirrada contra Donald Trump, que, aos 78 anos, é o candidato mais velho a concorrer à Casa Branca, após a retirada do presidente Joe Biden da disputa. Faltando menos de duas semanas para a eleição de 5 de novembro, Harris esteve em uma igreja batista afro-americana lotada para a ocasião, em Stonecrest, na Geórgia.

O público deu as boas-vindas à vice-presidente e candidata à sucessão de Biden cantando "Happy birthday" ("Feliz aniversário"), de Steve Wonder. Convidada pelo pastor Jamal Bryant para falar, Kamala Harris mirou no adversário republicano, sem nomeá-lo. Ela insistiu na "compaixão", no "respeito" e no "amor" diante "daqueles que alimentam divisões entre nós, espalham o medo e causam o caos".

Em sua agenda neste dia de aniversário, Harris, que é batista, previu de participar de um segundo culto em Atlanta da mesma comunidade de fiéis. Essa categoria de eleitores vota tradicionalmente em candidatos democratas, mas Harris tem registrado intenções de voto decepcionantes entre eles. As últimas pesquisas mostram que a democrata e o republicano estão empatados.