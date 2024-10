Negociações sobre biodiversidade na Colômbia "trilham caminho" para COP30 no Brasil

Financiamento como problema das COPs

A COP 16 da biodiversidade acontece algumas semanas antes de duas outras conferências da ONU fundamentais em matéria ambiental: a COP 29 do Clima, no Azerbaijão, e a COP 16 sobre a desertificação, na Arábia Saudita. Embora tenham questões políticas próprias a serem debatidas, as três têm um objetivo comum: a sobreviência da espécie humana em um planeta cada vez mais ameaçado.

"Um certo número de atores percebe que a COP16 é um ponto importante no caminho até a COP30 [do clima, que acontecerá no Brasil no próximo ano]", disse à RFI Sébastien Treyer, diretor do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Relações Internacionais (Iddri). "As agendas da COP sobre biodiversidade e clima estão convergindo. Precisamos pensar sobre eles em conjunto", por exemplo, nos sistemas alimentares e na utilização dos solos.

O denominador comum destes três eventos é a necessidade urgente de dinheiro para atingir os objetivos, definidos por unanimidade pelos países membros das três Convenções: clima, biodiversidade e desertificação.

Uma das metas do acordo era a de aumentar significativamente o financiamento para proteger e restaurar a natureza e determinou que um financiamento de US$ 20 bilhões por ano deveria ser disponibilizado até 2025 para os países em desenvolvimento, e US$ 30 bilhões anuais até 2030.

Maria Angélica Ikeda, negociadora chefe da delegação brasileira da COP 16 não é otimista. Ela afirma que o financiamento diminuiu no Brasil.