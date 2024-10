ONG acusa grupo Carrefour na Arábia Saudita de explorar trabalhadores migrantes

Para Marta Schaaf, diretora do programa Clima, Justiça Econômica e Responsabilidade Social e Corporativa da Anistia Internacional, o grupo Carrefour tem uma responsabilidade clara, segundo as normas internacionais de direitos humanos, de garantir que os direitos dos trabalhadores não sejam violados no curso das suas atividades, incluindo em suas franquias. A ONG exige que o grupo e a Majid Al Futtaim tomem medidas para remediar as violações.

O relatório da Anistia Internacional surge apenas duas semanas antes de o Conselho de Administração da Organização Internacional do Trabalho (OIT) examinar uma queixa histórica contra o governo saudita sobre roubo de salários, trabalho forçado e proibição de sindicatos. A queixa foi apresentada em junho por um sindicato global, o Building and Woodworkers International (BWI), com o apoio da Anistia Internacional e de outras organizações.

Enganados, sobrecarregados e mal pagos

A investigação da Anistia Internacional começou após um relatório publicado em 2023, que denunciou desrespeito aos direitos humanos em armazéns da Amazon na Arábia Saudita, envolvendo uma empresa fornecedora de mão de obra que também era prestadora de serviços do Carrefour.

A pesquisa se baseia em informações recolhidas em entrevistas com 17 homens do Nepal, Índia e Paquistão. Todos trabalharam em vários locais do Carrefour em Riad, Dammam e Jeddah entre 2021 e 2024 e quase todos foram ou ainda são empregados de empresas fornecedoras de mão de obra para Majid Al Futtaim.

Para conseguir emprego, os trabalhadores pagaram aos agentes de recrutamento em seus países de origem taxas médias de U$ 1.200 (R$ 6.842), contraindo muitas vezes dívidas para pagar o montante, embora o pagamento de tais taxas seja proibido pela lei saudita.