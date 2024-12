Síria, Putin e Khamenei se afundam com a queda da dinastia Assad

Antigos ventos

Em 2011, os ventos da Primavera Árabe sopraram na Síria. Um grupo de jovens grafitou paredes com apelos por liberdade e não foi poupado o busto de Hafez al-Assad.



O sanguinário Hafez foi o chefe do clã que assumiu o poder. Isso numa divisão do nacionalista partido Baath, que passou ao controle da minoritária de religião alauita.



Hafez assumiu o governo por meio de um golpe, depois da derrota síria na chamada Guerra dos Seis Dias. Com a sua morte natural em 2000, assumiu o controle ditatorial o filho Bashar, um doutor em oftalmologia, até então distante da política.



Bashar mandou prender e torturar os jovens movidos pelos ventos libertários da Primavera Árabe. Para ele, a punição exemplar inibiria futuros revoltosos.



O ditador Bashar usou a chave de interpretativa errada. Ao tocar no busto-símbolo da opressão, os jovens haviam derrubado o medo da ditadura.



Com a sua estupidez, Bashar deu início à guerra civil síria. Com auxílio da Rússia e Irã, controlou a revolta.



Para os analistas internacionais, os revoltosos perderam para o governo ao se dividir, abrindo-se brecha para os fanáticos jihadistas da Al Qaeda e, na esteira, o Estado Islâmico.



Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas, a pesada repressão na guerra civil resultou em mais de 90 mil mortes, até 2013.



Para se segurar no poder, pós guerra civil, Bashar al-Assad passou a depender da Rússia, a grande responsável pela eliminação das frentes terroristas, e do Irã, que usou, além de apoio financeiro e estratégico militar, o braço armado do Hezbollah libanês.



A repressão com apoio russo gerou 500 mil mortos. Quase 7 milhões de sírios deixaram o país e refugiaram-se em várias partes do mundo.



A luta rebelde síria, iniciada com a frustrada Primavera Árabe, logrou se reorganizar e, com os curdos e nacionalistas, derrubou o ditador Bashar e terminou com a dinastia dos Assad.



O grupo rebelde HTS (Hayat Tahrir al-Sham), liderado por Abu Mohammed al Joulani, também conhecido por al-Jawlani, chegou a Damasco primeiro, e o ditador Bashar fugiu. De avião decolou de uma base militar russa na Síria, chegou em Moscou e obteve exílio com Putin.

O novo HTS

Os especialistas europeus em geopolítica e os operadores do direito internacional entendem como preocupante a formação de um novo governo, até pelas inúmeras etnias e desconfianças antigas.



Joulani apresenta um discurso nacionalista em que fala em democracia, igualdade e reconstrução.



O HTS, pela ONU, é considerado um grupo terrorista em busca da restauração da antiga região do Levante árabe: Síria, Líbano, Israel, Palestina, Jordânia e a província de Hatay, na Turquia.



Os que se debruçam em estudos de organizações terroristas sustentam ter o HTS mudado de metas e, por isso, separou-se do que sobrou da Al Qaeda e do Estado Islâmico.



Para os membros do Estado Islâmico, o HTS é uma organização traidora do jihadismo.

A população síria mostra grande alívio com o fim da dinastia Assad e está aliviada da força paramilitar de Bashar, composta de mais de 8.000 homens, não ter reagido.



O irmão mais novo do ditador, Majad, não é visto como resistência. É viciado em heroína e tem problemas psiquiátricos.



Maher, quando da rebelião, estava no comando de uma divisão administrativa do exército sírio, não tem liderança entre os militares. É visto como violento e precipitado. Bassel, o preferido do pai Hafez, morreu numa corrida automobilística em 1994.



Ao que tudo indica, a Síria conseguiu livrar-se da tirânica dinastia dos Assad.