RSF defende proteção de jornalistas que investigam questões relacionadas com direitos das mulheres

Em relatório publicado nesta terça-feira (22), a ONG Repórteres Sem Fronteiras (RSF) pede aos Estados que "garantam" a proteção dos jornalistas que trabalham em questões relacionadas com os direitos das mulheres. Sete anos depois das revelações sobre as agressões sexuais do ex-produtor de cinema americano Harvey Weinstein, o levantamento "Jornalismo na era #MeToo" aponta que "a repressão de jornalistas especializados e mulheres jornalistas continua sendo um problema importante".

Para avaliar o impacto do #MeToo na profissão, a RSF entrevistou 113 de seus correspondentes jornalistas em 112 países. Desde 2017, segundo a organização de defesa da imprensa, mais de 80% dos profissionais consultados notaram um aumento significativo do número de reportagens publicadas sobre os direitos das mulheres, questões de gênero e violência sexual e de gênero. Porém, 27% dos jornalistas ouvidos disseram que trabalhar com esses assuntos continua sendo "perigoso". E cerca de 60% conhecem pelo menos um jornalista que sofreu algum tipo de intimidação em relação ao tema abordado.

Segundo a RSF, a onda #MeToo estimulou a criação de novas mídias e publicações especializadas em todo o mundo. O movimento favoreceu o desenvolvimento de melhores práticas jornalísticas e de diversas redes profissionais.