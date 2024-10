EUA consideram que 'chegou o momento' de pôr fim à guerra em Gaza

Das 251 pessoas sequestradas, 97 permanecem reféns em Gaza, das quais 34 foram declaradas mortas pelo exército.

"À beira do colapso"

No Líbano, o exército israelense continuou nesta quarta-feira os bombardeios aéreos no sul e no leste do país, dois redutos do Hezbollah, segundo a agência de notícias libanesa ANI, assim como suas operações em terra no sul do Líbano, lançadas em 30 de setembro.

"O Líbano está à beira do colapso", alertou em Beirute a chefe da diplomacia alemã, Annalena Baerbock, na véspera de uma conferência internacional sobre o país em Paris.

Israel afirma que quer neutralizar o Hezbollah no sul do Líbano, na fronteira com seu território, e permitir o retorno ao norte de Israel de 60.000 habitantes deslocados pelos constantes disparos de foguetes desde um ano.

Embora enfraquecido, o Hezbollah reivindica diariamente disparos de foguetes contra Israel e afirmou ter atingido na quarta-feira uma base militar perto de Tel Aviv, no centro do país, e duas outras perto de Haifa, no norte.