FMI diz que precisa de 'mais detalhes' sobre sistema de pagamento alternativo ao dólar defendido pelo Brics

O Fundo Monetário Internacional (FMI) quer "mais detalhes" sobre o futuro sistema de pagamentos internacionais previsto pelos países do Brics, antes de avaliar seu impacto no comércio internacional, sublinhou a responsável do Fundo, Kristalina Georgieva, nesta quinta-feira (24). A ideia foi defendida por Lula e pelo presidente russo Vladimir Putin na cúpula do bloco que acontece na Rússia.

Questionada na sua tradicional coletiva de imprensa durante as reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial (BM), que acontecem até ao final da semana, a diretora-geral da instituição respondeu, "precisamos de mais detalhes" para determinar o impacto do sistema. Neste contexto, o FMI está preocupado com os riscos de fragmentação da economia global.

A ideia de um sistema de pagamentos alternativo, que permita aos principais países do Sul Global utilizarem suas moedas nacionais em vez do dólar ou do euro, que representam atualmente quase 80% do comércio mundial, foi apresentada terça-feira (22) durante uma reunião entre o presidente russo Vladimir Putin e Dilma Rousseff, que presidente o Novo Banco de Desenvolvimento, antes do início da cúpula dos Brics na Rússia.