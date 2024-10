Candidato de centro-esquerda à presidência do Uruguai deve investir em relação com o Brasil

"A Frente Ampla foi muito bem. Em 2019, obteve 39%; agora 44%. São cinco pontos de crescimento. O problema foi as expectativas que construiu no eleitorado ao afirmar que ganharia no primeiro turno e que formaria maioria nas duas câmaras. Com isso, mesmo com uma boa votação, gerou frustração", explica à RFI o analista político e diretor da consultora Factum, Oscar Bottinelli, a maior referência em pesquisas de opinião do Uruguai.

Mas os analistas também advertem que a lógica de somar todos os resultados do primeiro turno, projetando-os linearmente para o segundo, só funciona para o Congresso porque depende apenas dos legisladores eleitos. Quando se trata de eleitores, quatro semanas depois, entram em jogo outros elementos.

"No primeiro turno, era uma disputa entre partidos. No segundo turno, são alianças partidárias que não necessariamente se refletem na vontade do eleitor. Vamos ver como funciona o papel aglutinador do presidente Luis Lacalle Pou na liderança da sua coalizão de governo. A lógica de partidos não é igual à de blocos. A tradução não é automática. A transferência de votos também não", diferencia a analista política Marcela Schenck, da Usina de Percepção Cidadã.

Nas sondagens da Usina, Yamandú Orsi ganharia no segundo turno com 49% dos votos, Álvaro Degado obtinha 41%, mas havia 10% de indecisos.

Após a divulgação dos resultados, o entusiasmo migrou para outro ponto da capital uruguaia, mais exatamente na praça Varela, a poucos passos da Embaixada do Brasil no Uruguai, onde comemorou o candidato do Partido Nacional, de centro-direita, Álvaro Delgado, apoiado pelo presidente Luis Lacalle Pou. "Esta noite o Uruguai disse que a coalizão (Republicana) é o projeto político mais votado do nosso país", interpretou Delgado.

Álvaro Delgado obteve 17,17 pontos a menos do que Yamandú Orsi, mas o terceiro colocado (Andrés Ojeda, Partido Colorado, 16,03%), o quinto (Guido Manini Ríos, Partido Cabildo Abierto, 2,45%), o sexto (Pablo Mieres, Partido Independiente, 1,71%) e o sétimo (Eduardo Lust, Partido Constitucional Ambientalista, 0,49%) formam parte da mesma coalizão governista. Todos juntos, somaram 47,45%, superando o partido mais votado em 3,51 pontos.