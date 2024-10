Forte polarização da sociedade americana dá espaço à violência nos discursos de candidatos, diz cientista politico da Boston College

Para Fernando Bizzarro, esse é o retrato de uma sociedade extremamente polarizada, dividida por grupos partidários, "o que gera a possibilidade de uma violência retórica". "As pessoas dos dois lados veem os adversários como alguém que é de um grupo completamente diferente do delas. Elas não se reconhecem nos eleitores e políticos do outro lado. E quando a gente se vê como muito diferente de alguém, abre-se a possibilidade para esse tipo de discurso e de violência", observa.

Segundo o professor da Boston College, outro fator que contribui para esse cenário é estratégia empregada por Trump, "para tentar se diferenciar daquilo que é visto como um discurso aceitável e mainstream". "Como parte desse esfoço de quebrar as normas, ele adota um comportamento que tenta mostrar essa diferença. A adoção desse tipo de retórica o ajuda a criar a impressão de que ele é um quebrador de regras", reitera.

Polarização cria mal-estar no eleitorado

A estratégia agrada parte do eleitorado conservador, mas também reforça o sentimento de desgosto de parte da população com os partidos, políticos e as instituições. "O eleitor indeciso olha para essa polarização e não vê uma opção que ele ache que seja claramente superior à outra. Isso tem a ver, em parte, por causa desse sentimento de mal-estar generalizado com as instituições e também porque o sistema eleitoral não têm criado oportunidades e alternativas emergirem", afirma Bizzarro.

O cientista politico ressalta que Trump é candidato do Partido Republicano há três eleições e que Harris é a atual vice-presidente do país, um cenário que perpetua no poder os mesmos representantes, ideias e políticas durante anos. A rigidez do sistema eleitoral americano impede que uma terceira candidatura tenha espaço suficiente para concorrer com a mesma força e relevância.

"Um candidato alternativo, que pudesse oferecer um discurso para os eleitores que estão descontentes com a política americana, tem muita dificuldade de aparecer", avalia. "A quantidade de pessoas que estão insatisfeitas representa um número relativamente pequeno, mas em uma eleição tão apertada, essas pessoas se tornam decisivas", observa.