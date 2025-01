Nunes desiste de nomear vice para secretaria e inclui ex-prefeito de Jundiaí na equipe

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), voltou atrás nesta quinta-feira, 2, e o vice-prefeito Ricardo de Mello Araújo (PL) não assumirá Secretaria de Projetos Estratégicos. O secretário Edsom Ortega, do primeiro mandato, será mantido no cargo.

Perguntado sobre as alterações nas funções do quadro de secretários, Nunes afirmou que Mello Araújo e Ortega trabalharão em conjunto, inclusive na parceria com o governo do Estado para políticas relacionadas à Cracolândia. Ortega estava à frente da iniciativa.

"Não muda muito. Ele continuará a articular funções estratégicas. Com a força de vice-prefeito, ele tem uma articulação melhor com todas as secretarias", disse Nunes ao lado do vice-prefeito, que ficou em silêncio.