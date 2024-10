Greve aeroportuária deixa centenas de torcedores do Atlético Mineiro 'presos' na Argentina

"A minha sensação é de frustração. Vim para viver um momento histórico do clube que a gente ama. Mas o pessoal da Latam, mesmo sabendo de uma greve, vendeu uma passagem. Agora não sei quando vou voltar, tendo vários compromissos no Brasil. Estão marcando a volta para dentro de cinco, sete e oito dias. Estamos numa situação complicadíssima aqui na Argentina", desabafa Roger à RFI.

"E um descaso completo com o ser humano", sentencia.

Para Paulo Ferreira, de 43 anos, deram a opção de regressar a Belo Horizonte no dia 2 de novembro. A esta altura, é uma das melhores opções, considerando a quantidade de torcedores na mesma situação.

"Estou indignado. A omissão da companhia Latam é uma falta de responsabilidade com o cliente. Teriam de ter avisado, mas só soube que o voo tinha sido cancelado porque entrei no aplicativo nesta manhã, no mesmo dia do embarque. Ao chegar aqui no aeroporto, ninguém garante para quando realmente a volta possa ser remarcada", revolta-se Paulo.

Os irmãos mineiros Felipe e Guilherme Barreto contaram à RFI que não sabem quando poderão retornar a Belo Horizonte. A companhia Gol garante que não tem vagas para os próximos dias, mas quando os dois torcedores entram no aplicativo da própria empresa vem a disponibilidade de voos para segunda-feira.

"A Gol diz que não tem lugar, mas se comprarmos uma nova passagem, então há lugares. No sistema da atendente não aparece, mas aqui no aplicativo, sim. É indignante", conclui Felipe.