Enchentes na Espanha: governo de direita da Valência é criticado por demora em alertar população

A imprensa francesa destaca a tragédia climática na Espanha causada pelas enchentes e ilustra suas capas das versões impressas com imagens dos estragos provocados pela catástrofe, nesta sexta-feira (1°). Os jornais analisam as causas do fenômeno agravado pelas mudanças climáticas, "a polêmica" inércia do alerta do governo regional, a preocupação das cidades para investir em projetos que suportem eventos extremos e o drama da busca por desaparecidos.

O Le Figaro aponta "a polêmica depois da tragédia". O jornal destaca que, "liderada pela direita", a região de Valência não transmitiu à população o alerta lançado pela Aemet. Na terça-feira (29), às 9h41 no horário local, a agência meteorológica espanhola subiu o alerta para o nível vermelho na província, a mais atingida pelas chuvas torrenciais e com o maior número de mortos até o momento.

O jornal detalha que os meteorologistas indicaram que o episódio da "gota fria" que atingiria o leste do país, representava um "risco extremo" na área, o mais grave do seu sistema de três níveis. Às 12h, o órgão redobrou os alertas, veiculando um vídeo do seu porta-voz convidando a população a ficar em casa ou evitar deslocamentos.