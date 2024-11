Voto de brasileiros radicados no Estado democrata de Massachusetts também é afetado por polarização

"Donald Trump não me agrada como candidato, mas ele representa aquilo que mais se assemelha com o meu pensamento em relação ao que os Estados Unidos precisam para os próximos quatro anos", reitera, apontando sua oposição ao direito ao aborto e classificando de "catastrófica" a política econômica do governo do presidente Joe Biden.

Brasileiros radicados nos EUA preferem Kamala

Uma pesquisa realizada pelo instituto Ideia para a revista Exame, divulgada em 15 de outubro, apontou que as intenções de voto dos brasileiros radicados nos Estados Unidos é majoritariamente democrata. O balanço indica que 60% das pessoas entrevistadas escolherão Kamala; 35% apoiam Trump. Outros 2% preferem candidatos independentes e 3% não sabem.

No total, mais de 800 brasileiros com cidadania americana e maiores de 18 anos foram ouvidos por telefone. A pesquisa foi realizada entre 6 e 12 de outubro, com eleitores de nove Estados, entre eles, de Massachusetts, e da capital Washington.

"Os brasileiros que podem votar se identificam mais com os democratas, no entanto, têm aumentado a adesão desse eleitorado ao Partido Republicano", explica Cila Schulman, presidente do Instituto Ideia.

Para ela, a escolha é justificada pelo discurso anti-imigração adotado na campanha eleitoral. "Mesmo que esses brasileiros [ouvidos para a pesquisa] estejam regularizados, a gente tem que lembrar que na administração Trump, ele fez expulsões sumárias. Essa é uma questão pessoal, que ultrapassa a ideologia. Você pode ter um brasileiro conservador ideologicamente, mas que se sente ameaçado", observa.