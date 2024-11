Itamaraty acerta no timbre da resposta ao surto de Maduro

Presenteado com ataques vindos de Caracas, Lula mandou o Itamaraty responder ao penúltimo surto. Nele, a Polícia Nacional Bolivariana postou nas redes sociais uma silhueta borrada de Lula, com a bandeira do Brasil ao fundo, seguida de uma hashtag petulante: "Quem mexe com a Venezuela se dá mal".

Na nota encomendada pelo Planalto, o Itamaraty "constata com surpresa o tom ofensivo" e a "opção por ataques pessoais e escaladas retóricas, em substituição aos canais políticos e diplomáticos". Realça que isso "não corresponde à forma respeitosa com que o governo brasileiro trata a Venezuela e o seu povo".

Deve-se o chilique do regime ditatorial de Maduro ao veto de Lula impôs ao ingresso da Venezuela no Brics. Recolocando o debate nos trilhos, o Itamaraty evocou a condição do Brasil de "testemunha dos Acordos de Barbados", desrespeitado por Maduro ao fraudar a eleição venezuelana e sufocar a reação do asfalto com prisões arbitrárias e perseguição a opositores.