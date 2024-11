'Nossos corpos, nosso futuro': mulheres marcham nas principais cidades americanas em apoio a Kamala Harris

Segundo a organização do movimento, atos ocorreram em todos os 50 Estados americanos. Sob o lema "Nossos corpos, nosso futuro", manifestantes bradaram slogans a favor da proteção dos direitos reprodutivos das mulheres, um dos assuntos-chave desta campanha eleitoral.

Em Boston, capital de Massachusetts, no nordeste dos Estados Unidos, centenas de pessoas atenderam à convocação de feministas locais. Diante da Assembleia Legislativa do Estado, mulheres de todas as idades, e alguns homens, exibiram cartazes com mensagens em favor de Kamala Harris e em defesa do direito ao aborto, revogado em varias regiões apos uma polêmica decisão da Suprema Corte em 2022.

Os manifestantes marcharam em torno do parque Boston Common, no centro da cidade, e expressaram sua aversão ao candidato republicano, Donald Trump. "O amor, não o ódio é o que faz a América grande", bradaram os participantes do ato, reformulando o slogan de campanha de Donald Trump, "Torne a América Grande Novamente".

Apelo para o voto em Harris

"Acho que o nosso país está enfrentando uma escolha muito importante, entre voltar a ter visões racistas, misóginas e sexistas, ou ir pra frente e construir uma comunidade em tanto que nação", disse a estudante Meg à reportagem da RFI. Para ela, é essencial que os eleitores impeçam a volta de Trump ao poder e compareçam em massa às urnas na próxima terça-feira (5) para votar em Harris e seu vice, Tim Walz.

A aposentada Shoshi participou do ato para defender os direitos reprodutivos de suas filhas e netas, que acredita que correm risco com uma nova administração republicana. Sua amiga, a também aposentada Roberta, preocupa-se com o futuro da democracia americana e apoia o voto "na mulher que vai unir o país e nos mostrar que temos mais valores em comum do que diferenças".