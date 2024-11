Poluição 'sem precedentes' fecha escolas por uma semana em cidade do Paquistão

Lahore já proibiu no centro da cidade os tuk-tuks poluentes, churrasqueiras e certas obras de construção. A partir de segunda-feira, metade dos funcionários públicos e privados deve trabalhar de casa, e as escolas estão proibidas de realizar atividades esportivas ao ar livre até o final de janeiro.

No sábado, o índice de qualidade do ar ultrapassou 1.000 em Lahore, uma cidade de 14 milhões de habitantes, sendo que o ar é considerado 'ruim' a partir de 180 e 'perigoso' acima de 300, segundo esse índice. No domingo, o índice voltou a registrar picos acima de 1.000, descritos pelo governo de Punjab como 'sem precedentes'.

No último inverno, as horas de aula foram reduzidas no Punjab devido ao smog, as férias foram prolongadas, e o uso de máscaras foi tornado obrigatório.

O smog se intensifica particularmente no inverno, quando o ar frio e mais denso retém as emissões de combustíveis de baixa qualidade usados para alimentar veículos e fábricas da cidade. O Paquistão, o quinto país mais populoso do mundo, está cada vez mais vulnerável a fenômenos meteorológicos extremos que cientistas associam às mudanças climáticas.