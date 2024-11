Hoje progressista, Partido Democrata já foi o mais conservador dos EUA

Durante a presidência de Lincoln aconteceu a Guerra Civil Americana, ou Guerra de Secessão. De 1861 a 1865, os estados do sul do país - representados por fazendeiros escravocratas que eram em sua maioria filiados ao Partido Democrata - lutaram para se separar dos estados do norte. O antiabolicionismo estava no centro dos interesses dos que tentavam se separar.

Com a derrota do sul e a união do país, foi fundada a Ku Klux Klan. Muitos dos membros da organização racista terrorista eram também membros do Partido Democrata. A associação entre as duas coisas era tanta que a organização chegou a ser considerada como um braço armado do partido.

Após a Primeira Guerra Mundial os posicionamentos começaram a ser redefinidos. Alguns ex-democratas se juntaram a republicanos conservadores dentro do partido, enquanto o Partido Democrata começou a adotar mais políticas assistencialistas e voltadas para os trabalhadores.

Franklin D. Roosevelt, Harry Truman e John F. Kennedy foram alguns dos nomes responsáveis por mudar a cara do Partido Democrata. O maior ato de Roosevelt foi o New Deal, acordo de recuperação do país pós-guerra, que incluía, entre outras coisas, o pagamento de benefícios sociais e a promoção de sindicatos. Tanto Truman quanto Kennedy promoveram a defesa dos direitos civis.

Nos anos 1990, Bill Clinton trouxe uma nova cara ao partido. Os democratas estavam fora do poder há mais de uma década e Clinton conseguiu retomá-lo com a defesa de uma política econômica mais centrista e uma agenda social liberal, aspectos que se mantiveram nos governos de Barack Obama e Joe Biden.

Eleição de Barack Obama sedimentou mudança no partido. Com raízes racistas, o Partido Democrata consolidou sua mudança para um perfil progressista com a eleição de Barack Obama, o primeiro presidente negro dos Estados Unidos.