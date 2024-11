Julgamento de cúmplices no assassinato de Samuel Paty, professor decapitado, começa na França

Entre os réus estão Brahim Chnina, um marroquino de 52 anos, pai da estudante de 13 anos que lançou os rumores que levariam à morte do professor. Ela espalhou que Samuel Paty havia pedido aos alunos muçulmanos que deixassem a classe antes de mostrar caricaturas do Maomé - o que não aconteceu. No dia desta aula, a aluna estava ausente.

Abdelhakim Sefrioui, um militante islâmico franco-marroquino de 65 anos, também está sendo julgado. Ele e o pai da menina estão presos há quatro anos e reproduziram as mentiras contadas pela adolescente nas redes sociais.

O objetivo, segundo a Promotoria, seria "designar um alvo", "alimentar o sentimento de ódio" e "preparar, desta maneira, vários crimes". Ambos são acusados de participação em uma "associação criminosa terrorista".

"Estamos tentando fazer Abdelhakim Sefrioui pagar por todo o seu trabalho militante", mas "ele não conhecia o autor" do ataque e "não participou dele", disse um de seus advogados, Vincent Brengarth, antes da audiência. "Temos que resistir ao apelo da opinião pública", acrescentou.

Alunos condenados

A filha de Brahim Chnina e cinco outros ex-alunos foram condenados no outono passado a sentenças que variam de 14 meses a dois anos, incluindo seis meses de detenção, após um julgamento no tribunal de menores.