Sébastien Lapaque ganha prêmio literário francês com livro sobre Bernanos e Zweig no Brasil

O livro "Échec et mat au paradis" (Xeque-Mate no Paraíso) do jornalista francês Sébastien Lapaque venceu nesta segunda-feira (4) o prêmio Renaudot, na categoria ensaio, que é um dos mais importantes prêmios literários da França, ao lado do Goncourt. "Échec et mat au paradis" recria o encontro entre os escritores francês Georges Bernanos e austríaco Stefan Zweig no Brasil em 1942.

O crítico literário, romancista e ensaísta francês Sébastien Lapaque tem mais de 20 livros publicados e o Brasil ocupa um lugar de destaque na sua obra. A primeira vez que ele esteve no país foi em 2001, seguindo os passos do escritor católico francês Georges Bernanos (1888-1948) que se autoexilou sob os trópicos brasileiros durante a Segunda Guerra Mundial. Essa pesquisa virou livro, "Sous le soleil de l'exil", (Sob o sol do exílio), publicado em 2003, na França.

Vinte e um anos depois, Lapaque volta a publicar um livro sobre o Brasil e Bernanos: "Échec et mat au paradis", pela editora Actes Sud. Este último relato, dá mais espaço a um segundo personagem, o escritor Stefan Zweig (1881-1942) que também se autoexilou no Brasil. Um dos autores mais lidos da época, o austríaco de origem judaica estava no país desde 1941, fugindo do nazismo e da guerra. Era sua terceira viagem ao "Brasil, país do futuro", título de um de seus livros.