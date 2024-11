'Você tem medo de ir à escola?': questionários anônimos para jovens visam prevenir bullying na França

Copresidente com Béatrice Le Blay, cujo filho Nicolas cometeu suicídio em setembro de 2023, e Elian Potier, uma ex-vítima do bullying escolar na França, Attal prometeu "compartilhar o trabalho" com eles, com intervenções específicas nas escolas.

"Obviamente, essa associação dependerá muito do compromisso dos voluntários e, esperamos, em breve, da equipe permanente da associação. E nós estaremos lá como uma bússola para definir o rumo da associação", disse ele à imprensa no final de uma manhã de debates sobre o tema do bullying na escola. O objetivo, disse o ex-primeiro-ministro, era responder a "uma necessidade de federar e ampliar" a ação das associações existentes e "organizá-la".

A "Faire face" terá três missões: responder imediatamente às escolas que procuram palestrantes sobre o assunto, e até mesmo cobrir as despesas de viagem para palestras; organizar treinamento para a equipe educacional, mas também em empresas para alcançar os pais; e organizar campanhas de conscientização para que o bullying escolar mobilize "toda a sociedade civil".

Por fim, o programa fornecerá apoio às vítimas e suas famílias, encontrando advogados voluntários quando elas quiserem apresentar uma queixa e até mesmo oferecendo assistência financeira aos mais desfavorecidos.

