Pauta verde de Lula perde força com Trump, mas relação deve ser de diálogo, apesar de Musk

Mesmo na economia há vieses que não deixam linear a equação 'protecionismo lá, menos exportação daqui', a começar pela falta de clareza sobre os programas de Donald Trump. O economista Gilberto Braga, professor do IBMEC, disse que certo mesmo é que a China será o alvo principal do presidente reeleito. "O que se sabe é que ele não tem um programa efetivo para a economia, mas sim promessas de campanha. Então até meados de janeiro, até que se conheça os rumos nessa área, haverá especulações e oscilações do mercado. O que sabemos é que o governo de Trump vai focar muito mais num combate às relações comerciais com a China, que hoje são a grande pedra no sapato da economia americana", ressalta Braga.

Sobre o comércio exterior, o economista explicou que medidas protecionistas prejudicam as exportações dos outros países, inclusive as do Brasil, para o mercado norte-americano. Mas, por outro lado, tendem a manter o dólar apreciado e os juros americanos em patamares mais elevados do que se imaginava para o ano que vem.

"Dólar mais caro favorece as exportações de uma forma geral, inclusive para a economia americana, naquilo que não tiver qualquer tipo de sanção", apontou o professor do IBMEC.

COP 30

Pela força econômica e militar americana, o retorno do republicano à Casa Branca ecoa no mundo todo, reforçando um discurso conservador que se mantém em alta também no Brasil. No entanto, para o analista internacional Luís Renato Vedovato, da Unicamp, o impacto é maior em países já governados pela extrema direita, não sendo possível inferir reflexos disso no pleito presidencial brasileiro de 2026. Mas ele chama atenção para o fato de que algumas bandeiras sensíveis para o presidente Lula, como o meio ambiente, perdem força com a derrota dos democratas

"Com relação à política internacional, ano que vem a gente vai ter a COP30 (Conferência das Nações Unidas para discutir mudanças climáticas) no Brasil. Provavelmente o encontro não vai contar com a presença do líder norte-americano porque a tendência é que Trump acabe por enfraquecer os esforços coletivos, os esforços multilaterais de solução de questões climáticas", disse Vedovato.