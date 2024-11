Quase 70% das mortos em Gaza são mulheres e crianças, segundo relatório da ONU

As mulheres e as crianças representaram quase 70% das mortes na Faixa de Gaza entre novembro de 2023 e abril de 2024, de acordo com um relatório divulgado pela ONU nesta sexta-feira (8). O documento, elaborado pelo Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, detalha ações que violam as regras do direito internacional e poderiam ser consideradas crimes de guerra, contra a humanidade e até genocídio.

A ONU verificou a identidade 8.119 das mais de 34.500 vítimas nos primeiros seis meses da guerra. Das mortes verificadas, 3.588 eram crianças e 2.036 mulheres, o equivalente a "quase 70%". De acordo com o relatório, a proporção indica "uma violação sistemática dos princípios fundamentais do direito internacional humanitário".