Ataque israelense a residências na Faixa Gaza deixa dezenas de mortos a maioria crianças

Para os palestinos, a decisão de Doha não é uma surpresa, de acordo com a correspondente da RFI em Jerusalém, Alice Froussard. Os palestinos entrevistados dizem já não acreditar em negociações, enquanto a situação em Gaza apenas piora.

"Será difícil substituir o Catar, mas acho que a Turquia e o Irã poderão desempenhar um papel importante", explica Hasni Habidi, diretor do Centro de Estudos e Pesquisa sobre o Mundo Árabe e Mediterrânico, em Genebra. "Os iranianos estão exultantes [com esta perspectiva]. O antigo líder do Hamas, Yayah Sinwar, tinha boas relações com Teerã, o que significa que é a linha próxima do Irã que deve ser reforçada", afirma.

"Alguém tem que mediar"

Embora a direita israelense esteja satisfeita com a decisão do Catar, as famílias dos reféns, que querem um acordo que permita sua volta, não têm a mesma opinião. Reunidos no sábado nas proximidades da residência do primeiro-ministro israelense, em Tel Aviv, em protesto para exigir a libertação dos reféns, os manifestantes estavam bastante pessimistas.

"Instintivamente, eu diria que é uma coisa boa. Mas alguém tem que mediar. Não tenho confiança na reação do Hamas. Infelizmente, acho que eles estão bastante satisfeitos com a situação atual", explica Israel Kemo à RFI.

Para Lorraine, a mediação do Catar estava fadada ao fracasso. "Neste momento, perdi toda a esperança de que haja alguém de ambos os lados que queira negociar a libertação dos reféns. Então, eu não acho que isso terá qualquer influência", lamenta.