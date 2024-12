Haaland perde pênalti e Manchester City empata em casa com o Everton

Sem vitória para o Manchester City no Natal: no tradicional 'Boxing Day', o atual tetracampeão inglês não passou de um empate em 1 a 1 com o Everton nesta quinta-feira (26), jogando em casa, pela 18ª rodada da Premier League, em jogo que teve um pênalti perdido por Erling Haaland.

O jejum de gols do atacante norueguês, que só balançou as redes uma vez nos últimos sete jogos, é um dos sintomas da crise vivida pelo City, que venceu apenas uma de suas últimas 13 partidas entre todas as competições.

O empate no Etihad Stadium com o Everton (15º), que luta contra o rebaixamento, deixa os 'Citizens' na sexta posição provisória com 28 pontos, 11 atrás do líder Liverpool, que tem dois jogos a menos, um deles nesta quinta-feira, contra o Leicester.