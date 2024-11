Região de Moscou é alvo de maior ataque de drones ucranianos desde o início da guerra

Em agosto, a capital russa também sofreu "um dos maiores" ataques da Ucrânia, com cerca de vinte drones interceptados, segundo o seu prefeito, Sergei Sobyanin.

No verão de 2023, dispositivos foram destruídos acima do distrito comercial de Moscou e, em maio de 2023, dois dispositivos foram abatidos dentro do complexo do Kremlin.

Ucrânia enfrenta dificuldades

As tropas ucranianas enfrentam dificuldades, sofrendo com inferioridade em armas e pessoal, e recuando em múltiplos setores no leste da Ucrânia, onde as tropas russas têm avançado há meses.

Além disso, milhares de soldados norte-coreanos estão, segundo Kiev e o Ocidente, destacados na região russa de Kursk. Os países ocidentais, no entanto, se recusam a autorizar Kiev a atacar profundamente o território russo com as armas que fornece e a abater mísseis russos que têm como alvo cidades ucranianas, por receio de que isso conduza a uma escalada.

Com a vitória de Donald Trump nas eleições nos Estados Unidos, a questão da sustentabilidade do apoio americano, que permitiu à Ucrânia resistir às tropas russas, é levantada.