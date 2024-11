Basílica de São Pedro entra na era da inteligência artificial para comemorações do Jubileu

A Basílica de São Pedro entra no mundo virtual com o projeto denominado "A Basílica de São Pedro: AI-Enhanced Experience", produzido em parceria com a Microsoft. Das profundas grutas do subterrâneo ao ponto mais alto da cúpula da igreja, mais de 400.000 mil imagens digitais foram processadas por inteligência artificial para oferecer uma visita virtual ao público, a partir de 2025.

Gina Marques, correspondente da RFI em Roma

O projeto, iniciado há quase dois anos, é uma parceria entre a Fábrica de São Pedro do Vaticano e a empresa fundada por Bill Gates. As gravações, realizadas durante três semanas, usaram câmeras, drones, laser e uma sofisticada tecnologia para criar um modelo 3D ultrapreciso da igreja mais famosa da cristandade. O laboratório "AI for Good Lab" da Microsoft elaborou dados de fotogrametria da equipe francesa Iconem, aperfeiçoando as imagens com precisão milimétrica. São bilhões de pequenos pontos no espaço digital.