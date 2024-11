Gafe de Janja ao xingar Elon Musk acrescenta tensão às negociações do G20

Os líderes do G20 começaram a desembarcar no Rio de Janeiro, no sábado (16), enquanto os negociadores permaneciam trancados há mais de 12 horas tentando fechar um acordo para a redação do comunicado final da cúpula, que se realiza na segunda e terça-feira (19). Questões geopolíticas e o embate sobre o financiamento para o combate das mudanças climáticas e a transição energética tornaram-se o grande nó das negociações. A gafe da primeira-dama Janja da Silva, que xingou o bilionário Elon Musk durante um painel do G20 Social, irritou a diplomacia brasileira.

No ano passado, no G20 da Índia, quase não saiu acordo por conta da guerra na Ucrânia. Este ano, há ainda o conflito na Faixa de Gaza. Diante das divergências, a presidência indiana conseguiu divulgar um comunicado, porém com longos trechos em colchetes, que avisavam os temas em que não houve acordo de todos. Essa pode ser uma das soluções em vista para o G20 no Brasil. Ainda há outras.

O governo brasileiro sabia que não seria fácil. E apostou em destravar os consensos para as reuniões ministeriais, que produziram resultados positivos como a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, a ser lançada na segunda-feira, e 41 documentos técnicos com o aval de todos com iniciativas em diversas áreas, inclusive as de clima e energia.