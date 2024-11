Ouija: a história de um jogo envolto em mistério e terror

"Mais do que se conectar com entes queridos mortos, este era o deslumbramento: posso me conectar com algo desconhecido?", disse recentemente Stephanie McGuire, curadora do museu Casa de Molly Brown, situado em Denver, à National Geographic.

Até mesmo Norman Rockwell, famoso por suas ilustrações da vida americana idealizada, imortalizou essa faceta em uma matéria de capa do The Saturday Evening Post, mostrando um jovem casal brincando com o tabuleiro.

Uma percepção mais sombria do tabuleiro

As representações do Ouija passaram de inocentes a cada vez mais fantasmagóricas. No final dos anos 1960, influenciada por eventos como os assassinatos de Charles Manson e a ascensão da Igreja de Satanás, a imagem do tabuleiro mudou radicalmente. O ponto de virada ocorreu em 1973 com o lançamento do filme O Exorcista. O filme, baseado em uma história real, incluiu uma cena em que a protagonista brinca com um tabuleiro Ouija.

A partir daí, os filmes de terror passaram a reforçar essa imagem sinistra. "É como Psicose: ninguém tinha medo de chuveiros até aquela cena", disse Murch à Smithsonian Magazine. "Antes de O Exorcista, as representações do espiritualismo no cinema e na televisão eram muitas vezes bobas (...) Depois disso, não é mais uma brincadeira."

Tudo isso fez com que o tabuleiro Ouija, entre outros, se tornasse uma "ferramenta do demônio" na cultura popular e fosse denunciado por grupos religiosos.