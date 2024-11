Lula recebe Xi Jinping em Brasília após cúpula do G20, marcada por apelo contra crise climática

No dia seguinte do encerramento do G20, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe nesta quarta-feira (20) em Brasília a visita do chinês Xi Jinping. Os dois líderes querem mostrar que a parceria bilateral "mudou de patamar". A reunião dos líderes das 19 maiores economias do mundo, mais União Europeia (UE) e União Africana, encerrada na terça-feira (19) no Rio de Janeiro, foi marcada por apelo de ação contra a crise climática e um comunicado final de consenso, com mensagens importantes, sobretudo para o presidente eleito Donald Trump, que assume a Casa Branca em 20 de janeiro de 2025.

Vivian Oswald, correspondente da RFI no Rio de Janeiro

Diante do agravamento do cenário externo, a cúpula do G20 encerrou com êxito ao emitir um comunicado final de consenso. Sob o risco de ter de reabrir as negociações depois da escalada da guerra na Ucrânia, o G20 divulgou o texto final antes mesmo do previsto. O G20 obteve muitas vitórias, como a criação da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, e a aprovação de 41 documentos acolhidos por consenso.