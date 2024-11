Telefônicas francesas implantam sistema para abortar tentativas de golpe nos clientes

Golpes movimentam bilhões

Segundo o último relatório anual do Observatório de Segurança dos Meios de Pagamento, as fraudes de manipulação, com pressão emocional e muita lábia - e uma delas é a que envolve um falso funcionário de banco -, movimentaram € 379 milhões, quase R$ 2,3 bilhões, em 2023.

Quando são incluídos outros golpes de pagamento, como clonagem de cartões de crédito ou envio de mensagens SMS pedindo o número do cartão da vítima, o prejuízo chega a € 1,2 bilhão (R$ 7,27 bilhões) em 2023. São números relativamente estáveis, segundo o banco central francês.

Pessoas que transmitem suas senhas para terceiros ou caem nesses pedidos de validação de alguma operação a partir do telefonema de alguém que se apresenta como funcionário do banco, e depois veem o dinheiro desaparecer da conta, precisam entrar com uma ação na Justiça para serem reembolsadas.

Os bancos consideram que esses clientes foram negligentes, uma vez que as instituições financeiras fazem amplas campanhas de esclarecimento sobre golpes, em emissoras de rádio e TV, alertando que nenhum funcionário ou gerente, de qualquer rede bancária, tem autorização para telefonar ao cliente e pedir a senha da pessoa ou qualquer tipo de autenticação por telefone ou SMS, nem num caso de urgência. Pagamentos e autenticações devem ser feitos diretamente no site do banco, no espaço pessoal do cliente ou no aplicativo do celular, que confere a identidade da pessoa. Nunca com a intervenção de um terceiro.