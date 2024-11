Esquerda volta ao poder no Uruguai com Yamandú Orsi e beneficia a liderança de Lula na região

A opositora Frente Ampla, que governou o país por 15 anos, entre 2005 e 2020, estará de volta ao poder a partir de 1º de março. A vitória de Yamandú Orsi é também um triunfo regional para o presidente Lula, que ganha um aliado na vizinhança

A participação de 89,4% dos uruguaios mostra o engajamento da sociedade com o processo democrático. Como acontece desde dezembro de 2015, todas as eleições livres na América do Sul são ganhas pela oposição.

Esse ponto chama especialmente a atenção no Uruguai, um país em crescimento, com bons indicadores macroeconômicos e sociais e com um presidente, Luis Lacalle Pou, com a imagem positiva mais alta entre os líderes da América do Sul (52%). Num país sem reeleição, Lacalle Pou não conseguiu transferir a sua popularidade ao candidato governista.

Afilhado político de "Pepe" Mujica

Yamandú Orsi, de 57 anos, é o terceiro presidente de esquerda da história do Uruguai, depois de Tabaré Vázquez e de José Mujica, o Pepe. O eleito milita desde 1989 no Movimento de Participação Popular, criado por Pepe Mujica, amigo pessoal do presidente Lula.

Dentro da Frente Ampla, o eleito Yamandú Orsi é o que poderia haver de mais próximo do atual governo brasileiro.