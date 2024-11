Mulheres se alistam no Exército do Sudão para defender meninas de estupros massivos durante conflito

Estupradas e abusadas, sudanesas são as primeiras vítimas da guerra

Na esteira da guerra entre os dois exércitos do Sudão, a violência sexual contra as mulheres está aumentando. Embora ambos os lados cometam abusos, as Forças de Apoio Rápido são consideradas responsáveis pela grande maioria desses atos de violência contra as mulheres, de acordo com as conclusões de um relatório de especialistas da ONU publicado em 23 de outubro.

As tropas paramilitares lideradas pelo General Hemedti descendentes das milícias janjawids participaram do genocídio em Darfur no início dos anos 2000, durante o qual o estupro foi usado como arma de guerra. Vinte anos depois, eles reproduzem a mesma campanha de humilhação em todo o Sudão.

Em Omdurman, uma vítima concordou em testemunhar à RFI sob a condição de permanecer anônima. Nós a chamaremos de "Fátima". A mulher de 28 anos fugiu do bairro de Oumbada sob o jugo dos paramilitares. A entrevista ocorreu em uma sala de aula de uma escola convertida em um centro de recepção para famílias que fugiram dos combates.

Em 14 de janeiro de 2024, "Fátima" foi sequestrada por três soldados das Forças de Apoio Rápido. Sob o pretexto de que seu tio trabalhava na alfândega, ela foi acusada de colaborar com o exército regular. "Eles me levaram para uma casa escura. Era meia-noite e meia. Estava muito escuro, mas eu podia sentir o cheiro de sangue. Depois de me baterem, eles me arrastaram pela perna até o segundo andar, subindo as escadas. O oficial mais graduado veio até mim. Ele me disse: 'Você está colaborando com o exército. Vou estuprá-la para envergonhar o seu tio'. Eu disse que tinha acabado de me casar, que ainda era virgem. Ele disse: 'Não conheço essa palavra'. Ele me estuprou", grita a jovem. "Ele desceu novamente. O segundo soldado subiu, depois o terceiro", relatou.

"Eu me tornei a coisa dele"

A história de Fátima aconteceu com milhares de outras pessoas. De acordo com as informações recolhidas pelo correspondente da RFI, os paramilitares organizaram um comércio de escravos sexuais em todo o país. Centenas de mulheres foram vendidas em mercados em Darfur.