Reino Unido quer tipificar 'submissão química' como novo delito criminal para reduzir violência contra mulheres

O uso de drogas ou substâncias psico-ativas para cometer agressão sexual, uma prática conhecida como "submissão química", deve se tornar um novo crime no Reino Unido, anunciou o gabinete do primeiro-ministro trabalhista Keir Starmer no domingo (24), reiterando sua promessa de reduzir pela metade a violência contra as mulheres.

O primeiro-ministro britânico prometeu tornar a prática de "spiking", como é conhecida em inglês a submissão química, um delito criminal. Ele se reunirá nesta segunda-feira (25) com a polícia, os chefes do setor de transporte e turismo para definir uma estratégia. Essa é uma prática crescente no Reino Unido e é realizada principalmente por meio de bebidas adulteradas ou picadas de agulha em bares.

No ano passado, a polícia recebeu quase 6 mil denúncias de adulteração de bebidas e mil denúncias de picadas de agulha no Reino Unido. Em média, eles recebem 561 reclamações por mês, a maioria das quais vem de mulheres. No momento, 10 mil bartenders estão sendo treinados para evitar a adulteração de bebidas, ajudar as vítimas e coletar provas.