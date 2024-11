Bruxelas aprova orçamento da França, mas governo pode não se sustentar até o fim do ano

Nesta terça-feira (26), a Comissão Europeia publicou sua avaliação dos orçamentos dos Estados-membros da UE e deu seu apoio ao governo francês, ameaçado internamente por partidos opositores de uma moção de censura e de um novo caos político. O Executivo europeu acabou por aprovar as medidas de austeridade da França, apesar dos riscos.

A França é um dos países com pior desempenho na Europa. Com um déficit público que está claramente caindo, com previsão de atingir 6,2% do produto interno bruto este ano, ela tem o pior desempenho dos 27 Estados-membros, com exceção da Romênia, e está muito longe do teto de 3% autorizado pelas regras da UE.

Sob pressão dos mercados financeiros, o novo ministro das Finanças francês, Antoine Armand, reservou € 60 bilhões em cortes de gastos e novos impostos para o próximo ano. Mas a "poção amarga" não está sendo bem aceita pelos opositores, de todas as cores do espectro político.