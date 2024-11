Um mês após enchentes devastadoras, moradores do sul da Espanha ainda vivem em meio ao caos

Quase 70 mil casas e 125 mil carros destruídos

O Fundo Monetário Internacional espera um impacto limitado da tragédia no PIB da Espanha. Os danos podem custar ao país até 0,2 ponto de crescimento no quarto trimestre, de acordo com o governador do Banco da Espanha, José Luis Escrivá.

Mas a lista de prejuízos impressiona. Na quinta-feira (28), o ministro da Economia, Carlos Cuerpo, enumerou os estragos causados pelas enchentes com base em dados das empresas de seguros: 69.000 casas, 125.000 veículos e 12.500 empresas foram afetados.

No total, o governo prometeu € 16,6 bilhões em ajuda e empréstimos, e milhares de soldados, bombeiros e policiais estão sendo enviados para operações de limpeza e reconstrução, embora o mutirão não tenha silenciado totalmente as críticas feitas aos políticos desde a tragédia.

População psicologicamente abalada

Embora a situação esteja melhorando, as vítimas do desastre ainda se recuperam do drama do último mês. Muitas delas admitem ter pesadelos. "Nós nos sentimos como se estivéssemos no filme 'O Feitiço do Tempo': todos os dias nos levantamos e é sempre a mesma coisa", conta Pascual Marin. "Parece que isso nunca vai acabar", desabafa.