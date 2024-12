Moção de censura pode derrubar governo do premiê francês Michel Barnier

Os jornais franceses desta segunda-feira (2) analisam o suspense na política francesa sobre a possível queda do governo do primeiro-ministro Michel Barnier. O premiê defenderá na Assembleia Nacional o projeto do governo de orçamento da Seguridade Social, e pode ser alvo de uma moção de censura.

O primeiro-ministro francês admitiu que "provavelmente" recorrerá ao artigo 49.3 da Constituição, que permite a aprovação de uma lei sem maioria no Parlamento.

Para o jornal Libération, a utilização desse dispositivo abriria caminho para a esquerda apresentar uma moção de censura, que deverá ser votada em até 48 horas e terá provavelmente o apoio do partido Reunião Nacional, de extrema-direita.