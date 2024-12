Presidente da Coreia do Sul decreta lei marcial mas volta atrás após revolta da oposição

Após o anúncio, o líder opositor, Lee Jae-myung, instou a população a se manifestar em frente ao Parlamento, que foi isolado. "A imposição ilegal da lei marcial pelo presidente Yoon Suk-yeol é inválida", disse ao vivo Lee Jae-myung. "Venha para a Assembleia Nacional agora. Também estou indo para lá", acrescentou. Imagens da televisão local mostravam centenas de pessoas se reunindo em protesto diante da Assembleia.

A decisão do presidente Yoon de impor a lei marcial causou uma onda de choque no país e o parlamento da Coreia do Sul votou contra a aplicação da medida. De acordo com a lei sul-coreana, a lei marcial deve ser suspensa imediatamente após a votação parlamentar.

Poucas horas depois, o presidente voltou atrás e anunciou que pretendia anular sua decisão.

Criticar a Coreia do Norte para desviar a atenção

Segundo Marie-Orange Rivé-Lasan, professora da Universidade Paris Cité, a alegação da proteção do país contra uma eventual ameaça da Coreia do Norte é algo comum na política de Seul. "É um argumento que tem peso e, nas várias campanhas eleitorais, rotular os progressistas como norte-coreanos, como vermelhos, é um tema recorrente", aponta a especialista. "Hoje, as pessoas tendem a confundir a ameaça das forças comunistas norte-coreanas com a ameaça dos chamados progressistas 'pró-norte-coreanos'. Na situação atual, isso está totalmente desconectado, especialmente porque até mesmo o partido do atual presidente não concorda de forma alguma com a decisão de declarar a lei marcial de emergência", pondera.

A professora ressalta que o anúncio do presidente sul-coreano é feito em um momento de extrema tensão política no país. Segundo ela, "isso ocorre após uma longa crise de confiança no presidente Yoon, e a sociedade civil também se mobilizou, juntamente com o Partido Democrático da oposição, para pedir o impeachment do atual presidente em várias ocasiões e de várias formas legais", aponta a especialista. "É preciso dizer que, na cultura política sul-coreana, já houve um precedente quando a presidente Park sofreu impeachment há dez anos", lembra a professora.