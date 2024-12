Quem pagou a restauração da catedral Notre-Dame de Paris?

Mem todos contribuíram com os mesmos montantes e a lista dos grandes doadores logo foi revelada. Ela inclui algumas empresas, mas também personalidades entre as mais ricas da França, como Bernard Arnault, dono do grupo líder mundial do setor do luxo LVMH, que doou € 200 milhões, ou ainda a família Bettencourt, proprietária da L'Oréal, que contribuiu com o mesmo valor.

Em seguida estão François Pinault, CEO do grupo de luxo Kering, concorrente direto de Arnault, e a gigante do petróleo Total, que pagaram € 100 milhões cada. Outras grandes empresas também abriram o talão de cheques, assim como algumas as organizações e instituições públicas locais, desde os conselhos regionais até a própria prefeitura de Paris, que colocou a mão no bolso.

Muitas doações também vieram do exterior. Com um total de € 62 milhões, os americanos foram os mais generosos, atrás apenas dos doadores franceses.

Generosidade muitas vezes criticada

No entanto, essa generosidade foi logo criticada. A abundância de doações, em um momento em que França estava saindo da crise dos "coletes amarelos", um movimento social que denunciava os baixos salários e o alto custo de vida, não foi vista por todos com bons olhos. E essa generosidade foi ainda mais contestada quando se soube que ela dava direito a uma redução de 60% nos impostos, graças a um nicho fiscal que beneficia os mecenas na França.

Diante dessa vantagem fiscal, muitos ricos foram acusados de se aproveitarem do incêndio para fazer doações e, portanto, pagar menos impostos. Alguns contribuintes chegaram a renunciar a essa dedução fiscal para evitar as críticas.