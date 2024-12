Moradores e turistas se aproximam como podem da catedral de Notre-Dame para prestigiar reabertura

Foto de Glauco Salmazio em sua página pessoal no Instagram.

Como capitão de barcos e antes como guia turístico, o carioca descreve que a beira do Sena, incluindo o trecho que margeia a catedral, sempre foi espaço de trabalho, por onde passa várias vezes por dia. "Se tem um ponto que a gente pode dizer que simboliza de fato Paris, acho que é a catedral, porque ela atravessa todas as épocas da cidade. A catedral é esse bastião de testemunho da evolução da cidade", opina Glauco Salmazio.

Ele relata, ainda, como foi acompanhar o dia a dia das obras conduzindo barcos no rio: "Ver essa reconstrução da catedral acabou sendo um processo diário de ver a história acontecendo. Ver a reconstrução, mais uma vez, de um monumento que passou por tantas épocas, de tantas eras. No próprio rio (Sena), com as balsas que chegavam com os materiais, a gente tendo que desviar de tudo e ver os andaimes sendo montados", diz, ao explicar que todas as distâncias oficiais da França são medidas a partir da entrada principal da catedral Notre Dame.

"É um sentimento de renovação, um sentimento de que a história volta a caminhar. Mais um passo concluído e as coisas vão andando para frente. Eu acho que isso resume um pouco a vida também de cada um e principalmente os migrantes que vêm para cá e têm essa evolução pessoal, em termos de trabalho, em termos de história também. Então, acaba sendo um sentimento de mais uma etapa que se fecha", declara o capitão.

Apesar do incêndio, o mundo todo está voltado para Notre-Dame

Já a turismóloga brasileira Marina Antonacio se emociona ao falar da história do monumento. Ela trabalhou em 2022 em um estabelecimento ao lado da Notre-Dame, e depois no hotel Esmeralda, prédio do século 17 com vista para catedral. "Eu fui visitar Notre-Dame, eu passei pelos locais que eu já trabalhei e eu fiquei muito feliz em ver o entusiasmo das pessoas com a reabertura da catedral, porque existe uma grande expectativa de que o fluxo de visitantes vai aumentar, voltar a ser como era antes do incêndio", afirma